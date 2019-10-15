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Школьник жестоко расправился со своей матерью

27.10.2019 10:13|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Как стало известно, преступление случилось в квартире на улице Стасовой 27 октября. По предварительной информации, подросток сначала облил женщину кипятком, а потом с использованием ножниц, ножа и шампура изрезал ее.

Как сообщает «Газета.Ру», в данный момент на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Со школьником беседуют психологи. Обстоятельства случившегося выясняются.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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