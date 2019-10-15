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Атомная подлодка «Псков» испытает новое оружие в Норвежском море

Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) «Псков» и «Нижний Новгород» приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, будет испытано новое оружие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Северном флоте.

Как отмечается в сообщении, в ходе погружений моряки испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам.

Согласно сообщению, глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, в том числе, на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа. По данным флота, в ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин.

Штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками.

Как пояснили в штабе, глубины Баренцева моря не позволяют подлодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.

Напомним, атомная подлодка «Псков» вошла в состав Северного флота в 1993 году под названием «Окунь». С 1995-го над экипажем АПЛ взяли шефство и лодка была переименована в «Псков». Экипаж корабля - 65 человек. В 2015 году завершились начатые в 2011-м ремонт и модернизация подлодки.