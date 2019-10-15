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Студента техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

В Подмосковье задержан учащийся третьего курса аграрно-промышленного техникума, который, по данным следствия, собирался убить однокурсников и преподавателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, соответствующие угрозы были выявлены в переписке студента в одном из мессенджеров.

«На основании переписки был задержан молодой человек 2001 года рождения, учащийся третьего курса луховицкого аграрно-промышленного техникума», - сказал собеседник агентства.

По его данным, следствие считает, что студент планировал убийство однокурсников и преподавателя из-за конфликта с ними; молодой человек, полагает следствие, мог воспользоваться для этого пистолетом и взрывчатыми веществами.

«Предмет, похожий на пистолет», как сказал источник, у студента изъяли, теперь экспертиза должна показать, боевое это оружие или нет, находится ли оно в рабочем состоянии или нет. Между тем взрывчатые вещества, по данным собеседника агентства, у молодого человека не нашли.

Источник сообщил, что возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.