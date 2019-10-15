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Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного «халифа» лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает ABC News.

Как отмечает «Лента.Ру», об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак.

По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ также подтвердили.