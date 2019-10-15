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«Нарушителя» эстонской границы медведя Прошу вскоре вернут в Россию

Медведь Проша, который минувшим летом забрел в Эстонию из Псковской области и был отловлен по просьбе местных жителей, может вернуться в Россию уже на следующей неделе. Об этом сообщило ERR (Эстонское национальное телерадиовещание).

Как рассказал Тийт Маран, директор Таллинского зоопарка, куда был помещен медведь, вся документация на него в порядке — и как только российская сторона «примет ценовые предложения у лицензированных транспортных фирм», Прошу отправят на родину.

«Похоже, что эту долгую смешную операцию получится завершить», - добавил Тийт Маран.

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По его словам, Проша по-прежнему находится в изоляции, но его иногда выпускают погулять.

«Он ждет, когда его заберут. После этого он месяц проведет в России в карантине, а затем его выпустят на природу. По словам россиян, он будет жить в Марий Эл», - сказал директор зоопарка.

Как отмечает ERR, в начале августа в Валгамаа появились ушедшие из российского питомника для осиротевших медвежат Поля и Проша. Медведи приходили в населенные пункты, где представляли опасность для людей, их не застрелили только по просьбе российских специалистов. Прошу поймали, а о Поле до настоящего времени нет никакой информации.