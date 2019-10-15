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В поездах РЖД откажутся от деления на плацкарты и купе

В «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) сообщили об изменениях в классах обслуживания в поездах. Гендиректор ФПК Петр Иванов подтвердил ранее озвученные планы ввести четыре класса: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. По предварительным данным, эти наименования появятся в январе 2020 года.

Источник: ТАСС

Иванов добавил, что пока сохранятся слова «купе» и «плацкарт», так как эти понятия фигурируют в большом количестве нормативных документов, но в будущем от наименования «плацкарт» могут отказаться.

Гендиректор также рассказал, что между новыми вагонами, которые по заказу ФПК производит «Трансмашхолдинг», не будет хлопающих дверей. Этого удалось добиться за счет перехода на двухвагонный сцеп. Герметичный переход будет комфортным в зимних условиях, а на ряде направлений один проводник сможет обслуживать два вагона, добавил Иванов.

Новые купейные и плацкартные вагоны оборудованы душевыми, холодильниками и микроволновками, а также розетками и USB-разъемами. В купе, помимо прочего, есть сейфы для каждого пассажира. Первыми оценить их смогут пассажиры маршрута Москва - Белгород.

Иванов также отметил, что после обновления парка все вагоны в поездах дальнего следования будут оборудованы Wi-Fi. Однако интернет будет доступен лишь там, где есть уверенное покрытие сотовых сетей.

Гендиректор уточнил, что вагоны в первую очередь меняют на самых загруженных маршрутах, планируется, что к 2025 году обновят 35 процентов парка.