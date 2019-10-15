В России и мире

Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли

В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда», пишет «Газета.ру»

Как отмечается, в настоящее время в прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» проходят работы по созданию больших десантных кораблей проекта 11711.

Кроме того, по словам Евменова, судостроительный завод «Северная верфь» занимается строительством многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.

«На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», — рассказал Евменов.

По словам адмирала, новые корабли будут выполнены из монолитного стеклопластика, а также они будут отличаться благодаря своей прочности, маневренности и живучестью.

Евменов также сообщил, что в Санкт-Петербурге и Татарстане активно разрабатывают малые ракетные корабли проекта 22800.