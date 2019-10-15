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В Норвегии заявили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, передает «Интерфакс».

При этом источники подчеркнули, что «это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США».

«Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными», - приводит телерадиокомпания информацию норвежской разведки.

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NRK, ссылаясь на источники в разведке, также отметила, что большое количество подводных лодок российского Северного флота на прошлой неделе попытались незаметно выйти из своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря.

Утверждается, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK) и скрытный выход в максимально отдаленные районы Атлантики.

«Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их и то, как они будут реагировать», - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

Как отмечает «Интефакс», источники в норвежской разведке утверждают, что передвижение российских подводных лодок тщательно отслеживается. В этих целях увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии, которые выполняют задания с авиабазы Аннёйа на севере страны.