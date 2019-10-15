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Россиянин ворвался в детский сад и зарезал шестилетнего ребенка

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей. Об этом сообщает местный портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента.

Территория детского сада «Сказка». Источник: Skazka48.ru

Как пишет РБK, По данным издания, погибшим оказался шестилетний мальчик. Трагедия произошла в детском саду «Сказка», который расположен в доме № 7 на улице 60-летия СССР, передает 29.ru. На месте происшествия работают экстренные службы.

На сайте администрации Нарьян-Мара со ссылкой на портал Nao24 также опубликована информация о нападении. «Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка», - говорится в сообщении на сайте.