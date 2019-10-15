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Ученые назвали пользу холестерина

31.10.2019 21:10|ПсковКомментариев: 0

Ученые обнаружили рецептор, отвечающий за выработку инсулина. Оказалось, что для его активирования необходим холестерин. Как пишет РИА «Новости», результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Источник: pixabay.com

Инсулин, выделяемый бета-клетками поджелудочной железы, является основным регулятором уровня сахара в крови. Исследователи из Лундского университета (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из университета Шарджи (ОАЭ), обнаружили, что ключевую роль в высвобождении инсулина играет один из рецепторов, расположенных на поверхности бета-клеток.

Рецептор GPR183, что означает сопряженный с G-белком рецептор 183, активируется, когда он связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

«Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину», - приводит слова руководителя исследования Альберта Салехи (Albert Salehi) пресс-служба Лундского университета.

Эксперименты на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей подтвердили способность метаболита холестерина увеличивать секрецию инсулина, активируя поверхностный рецептор GPR183. Кроме того, этот метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией - повышенным уровнем глюкозы в крови, которая подавляет способность бета-клеток к секреции инсулина.

Открытие может иметь еще один практический вывод, раскрывая связь между холестерином и избыточным весом.

«Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода, большему потреблению еды и увеличению веса. Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом, и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода», - говорит Салехи.

В результате большого исследования, которое продолжается несколько лет, ученые под руководством Альберта Салехи нанесли на карту поверхности бета-клеток более 130 рецепторов. Цель исследователей - изучить все эти рецепторы и их функции.

Теги: #ученые #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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