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В России и мире

В России вспоминают жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове, унесшей жизни 9 псковичей

31.10.2019 22:30|ПсковКомментариев: 0

В России вспоминают жертв трагедии на Синайском полуострове. Как напоминает «Пятый канал», крупнейшая катастрофа в истории российской авиации произошла три года назад. «Аэробус А321» авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на Синайском полуострове 31 октября. 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и 7 членов экипажа погибли.

Причиной трагедии стал взрыв бомбы. По версии следствия, террористам удалось пронести взрывное устройство через охрану аэропорта. После катастрофы авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. Следствие продолжается до сих пор.

Среди жертв той трагедии - 9 жителей Псковской области. Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров, заместитель главы города Пскова Александр Копылов и его супруга Елена Мельникова.

Сегодня, как и каждый год в этот день, в городах страны вспоминают жертв трагедии: проводят акции памяти, возложение цветов, панихиды в храмах.

Теги: #авиакатастрофа
Источник: Псковская Лента Новостей
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