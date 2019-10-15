В России и мире

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети, напоминает ТАСС.

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В соответствии с ним в России должна появиться дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. В случае угроз Роскомнадзор сможет взять на себя «централизованное управление сетью связи общего пользования». Список этих угроз определит правительство. Текст закона - рамочный, то есть его полноценная работа зависит от дополнительных подзаконных актов, решений властей и развития технологий.

С 1 ноября иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России на неограниченный срок. До этого ВНЖ выдавали на пять лет, а после его нужно было продлевать. Исключением из новых правил остаются квалифицированные специалисты и члены их семей - им ВНЖ продолжат выдавать на время, пока действует разрешение на работу.

Впрочем, приезжие все равно обязаны будут каждый год подтверждать, что постоянно живут в России. Для этого в органы внутренних дел надо будет подавать заявление - лично или в электронной форме. Каждый пятый год пребывания в стране - только лично. Если два года подряд иностранец не пошлет такое уведомление, то ВНЖ аннулируют.

Еще власти сократили срок рассмотрения запроса на ВНЖ - с 6 до 4 месяцев, а также увеличили госпошлину на выдачу - с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

С 1 ноября должно заработать новое приложение для оформления европротокола - «Помощник ОСАГО». По разным оценкам, оно сократит время оформления аварии до 10 - 15 минут - теперь для этого не придется заполнять никакие бумаги.

Приложение будет доступно только тем водителям, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг - его нужно будет привязать к личному кабинету. Оформление ДТП идет на смартфоне одного из участников, программа пошагово подсказывает, какие графы надо заполнить, а также что и как сфотографировать. При этом большая часть сведений автоматически подтянется из личного кабинета. Дальше документ отсылается на почту второму участнику, тот подтверждает, что у него нет возражений. И наконец, информация уходит в общую базу данных ОСАГО и в страховые компании участников происшествия. Сервис также будет доступен и непосредственно на сайте госуслуг - уже сейчас можно посмотреть, как он будет работать.

Первое время приложение будет доступно в тестовом режиме в Республике Татарстан, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На всю страну его планируют распространить в 2020 - 2021 году.

Кроме того, еще месяц назад отменили лимит 100 тысяч рублей при оформлении аварии по европротоколу. С 1 октября участники ДТП могут обойтись без сотрудников полиции, если у них нет разногласий и ущерб укладывается в 400 тысяч рублей. Оформить аварию по европротоколу по-прежнему можно, только если: в аварии участвовало две машины, у водителей которых есть полисы ОСАГО; в ДТП никто не пострадал и не погиб; третьим лицам не нанесен ущерб.

С 1 ноября микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать россиянам кредиты под залог жилья или доли в нем.

Запрет коснется займов, которые выдают на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Новое правило призвано защитить граждан от мошенничества и рисков остаться без крыши над головой, объясняли авторы инициативы.

С 1 ноября, если сделка с недвижимостью проводится с использованием электронной подписи, то перед ее регистрацией собственнику обязательно будут отправлять уведомление. Предполагается, что это должно защитить граждан от мошенников, которые могут подделать электронную подпись или как-то еще получить к ней доступ. Получить уведомление можно будет на электронную почту, которую владельцы недвижимости оставят для обратной связи.

Кроме того, тот же закон ранее постановил, что если собственник хочет разрешить сделки с электронной подписью, то ему нужно предоставить в Росреестр письменное согласие - лично или, если нотариус заверил такое разрешение, то по почте. Иначе совершение заочной сделки будет невозможно.

С 1 ноября вступает в силу закон, который ужесточает штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Раньше за это фактически платил только сам водитель. Теперь ответственность с ним разделят индивидуальные предприниматели и юридические лица — владельцы транспортных компаний, которые часто и вынуждают своих сотрудников перерабатывать. Так, водители должны будут заплатить 1,5 - 2 тысячи рублей, должностные лица - 7 - 10 тысяч рублей, ИП - 15 - 25 тысяч рублей и юрлица - 20 - 50 тысяч рублей.

Еще закон ужесточил ответственность и за выход на рейс без тахографа, который контролирует режим труда и отдыха водителей, а также регистрирует скорость и пробег. Для водителей штраф вырастет с 1 - 3 тысяч рублей до 3 - 5 тысяч рублей. Должностные лица, выпустившие транспортное средство со сломанным тахографом или вообще без него, заплатят 7 - 10 тыс. рублей. ИП грозит штраф на сумму 15 - 25 тысяч рублей, юрлицам - 20 - 50 тыс. рублей.

Кроме того, с ноября заработают новые требования к физическим лицам - владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тысячи килограммов. Они тоже должны установить тахографы на свой транспорт.