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Рособрнадзор предложил ввести обязательные контрольные по истории для выпускников школ

Для выпускников российских школ следует ввести обязательные контрольные по отечественной истории. Об этом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил в пятницу на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе (РИО), пишет ТАСС.

Он отметил, что под эгидой РИО может быть проработана система мер по совершенствованию школьного исторического образования на основе концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории и историко-культурного стандарта.

«Рособрнадзор в части своих полномочий готов обеспечить мониторинг эффективности реализации этой системы мер, в частности, предложить для обсуждения модели обязательных для всех выпускников российских школ контрольных работ по истории, учитывающих в том числе освоение программ региональной истории», - сказал Кравцов.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень трудных вопросов истории, вызывающих острые дискуссии в обществе.