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Заведено уголовное дело на авторов YouTube-шоу, в котором несовершеннолетние общались с геем и порноактрисой

Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о распространении деструктивной информации среди несовершеннолетних на YouTube-канале Real Talk. Об этом 2 ноября сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, на указанном интернет-ресурсе были размещены видеоролики, на которых несовершеннолетние разговаривают со взрослыми на различные сексуальные темы. В результате было возбуждено дело по 132 статье УК РФ - «насильственные действия сексуального характера».

Отмечается, что следователи допросили организатора видеосъемки, устанавливают круг потерпевших и выясняют обстоятельства произошедшего. Ролики были удалены из сети.

28 октября первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил, что в ведомстве возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) после требования проверить видео на Real Talk, где дети берут интервью у мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.

Запрос в МВД ранее направил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Депутат считает, что выпуски с геем и порноактрисой отрицательно влияет на психику школьников. Эту точку зрения разделяет и адвокат Анатолий Кучерена, отметивший, что интернет-контент подпадает под статьи УК «Развратные действия» и КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

На текущий момент канал Real Talk удален с сервиса YouTube.