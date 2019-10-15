В России и мире

Белгородский губернатор поручил отменить домашние задания после просмотра стендапа

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил региональному департаменту образования отменить домашние задания для школьников. Такое решение, по его словам, чиновник принял после просмотра выступления комика Алексея Щербакова, пишет издание «Блокнот».

«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына». Видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания - это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить», - написал Евгений Савченко в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что ученикам надо выполнять домашние задания в учебном заведении, как это уже реализовано в школах полного дня.

«Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», - резюмировал губернатор.

В Совете Федерации отреагировали на предложение белгородского губернатора Евгения Савченко учителям посмотреть ролик комика Алексея Щербакова о школе и подумать над проблемой с объёмными домашними заданиями, с которыми приходится разбираться часто не самим учащимся, а их родителям. По информации радиостанции «Говорит Москва», с мнением Евгения Савченко частично согласился зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, который подтвердил, что сегодня школы часто «перебарщивают с заданиями».