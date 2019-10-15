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Минздрав установил уровень суточного потребления соли по рекомендациям ВОЗ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ о внесении изменений в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив уровень потребления соли в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет «Деловой Петербург».

«ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта», - написал заместитель Скворцовой Олег Салагай в своем telegram-канале.

Он отметил, что речь идет не о той соли, которая используется только для досаливания, а об общем количестве, поступающем с едой. Он также привел способы уменьшения потребления соли, рекомендованные ВОЗ. Среди них сокращение употребления соленых закусок и соусов, использование меньшего количества соли при приготовлении еды, отсутствие солонок на столе и выбор продуктов с ее низким содержанием.

«В приказе также отмечается, что, согласно рекомендациям ВОЗ, вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода», - добавил представитель Минздрава.

Согласно рекомендациям, рациональные нормы потребления пищевых продуктов - это средние значения основных групп пищевых продуктов, а также их ассортимент в килограммах на душу населения в год. Они учитывают химический состав и энергетическую ценность, рассчитывают потребность людей в пищевых веществах и энергии, а также разнообразие потребляемой продукции. Основу рекомендаций составляют исследования, проведенные Институтом питания по заказу Минздрава России.