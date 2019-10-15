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Министерство культуры призвало киносети сократить показы иностранных фильмов в День народного единства

Министерство культуры попросило сократить показы иностранных фильмов в День народного единства. Ведомство направило кинопрокатчикам письма с рекомендациями. В них говорится о важности праздника, отмечаемого 4 ноября, и о необходимости показывать в этот день больше российского кино, сообщает «Эхо Москвы».

Некоторые киносети уже последовали рекомендациям и скорректировали расписания.

Однако практическая польза рекомендации вызывает у экспертов сомнение. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Просьбы Минкульта - это нормальное свойство министерства, это их работа. Накануне выходных пришло письмо не только от этого ведомства, но и от дистрибьюторов. Поэтому все прочитали, кивнули головой - «хорошо, мы вас услышали», - сказал он.

Олег Березин добавил, что те владельцы кинотеатров, кто и так планировал показ российских фильмов в День народного единства, «они и будут демонстрировать кино без каких-либо рекомендаций и указаний ведомства».

«Я не думаю, что чиновники Минкультуры более патриотичны, чем владельцы кинотеатров. У нас чиновники почему-то считают, что они самые поэтичные и патриотичные, чем все остальное население страны. Так получилось, однако, что как раз после высказывания министра культуры о том, что не понравился фильм «Джокер», резко возросли продажи на этот фильм, особенно на эти праздники. И никто отменять или снимать показ этого фильма не будет, потому что благодаря такой рекламе министра культуры, этот фильм становится сверхпопулярным этой недели», - заключил эксперт.