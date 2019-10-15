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Автомобиль без водителя сбил женщину с трехлетним ребенком

В Омске автомобиль начал движение без водителя и сбил женщину с трехлетним ребенком. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Госавтоинспекцию Омской области.

Инцидент произошел вечером 2 ноября. Как установили сотрудники ГИБДД, машина сама тронулась с места, когда за рулем никого не было, врезалась в стоящий рядом автомобиль, а затем совершила наезд на двух пешеходов.

В результате происшествия пострадавшие — женщина 1988 года рождения и ее дочь 2016 года рождения — были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.