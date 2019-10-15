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«Красного губернатора» исключили из КПРФ

Бывший кандидат в губернаторы Приморья, депутат законодательного собрания региона Андрей Ищенко, едва не победивший во втором туре выборов в сентябре прошлого года, исключен из КПРФ за действия, дискредитирующие партию. Такое решение принято 2 ноября на пленуме крайкома. За исключение Ищенко приморские коммунисты проголосовали единогласно.

Как сообщает «Коммерсант», коллеги по парторганизации поставили ему в вину оскорбившие их публикации в Telegram-канале «Красный губернатор» и социальных сетях. Коммунистов особенно возмутили обвинения в том, что решение не выдвигать господина Ищенко кандидатом от партии на повторных выборах губернатора Приморья в декабре прошлого года было якобы сделано «за 30 сребреников». Кроме того, Андрей Ищенко опубликовал коллаж по мотивам фильма «Пираты Карибского моря», где рядом с головами повешенных на виселице были подписаны фамилии руководителей краевой организации КПРФ.

Сам экс-кандидат в главы регионы исключение из КПРФ называет незаконным. По мнению наблюдателей, в приморской организации КПРФ идет борьба за власть, связанная с предстоящими выборами в Госдуму.