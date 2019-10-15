СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Следственный комитет России определил круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления», — сказала она.
Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, добавила Петренко.
Как сообщалось ранее, Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.
Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».