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Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума

Согласно данным Международной школы экономики при Тбилисском Госуниверситете (International School of Economics at Tbilisi State University, ISET), в минувшем месяце средняя стоимость приготовления одного стандартного хачапури составила 3,90 лари ($1,31). Это наивысший показатель за все последние годы, когда ISET стала ежемесячно публиковать «Индекс хачапури» — грузинский аналог «Индекса Биг-мака», который во многих странах используется в качестве неофициального «инструмента» определения паритета покупательной способности — показателя, свидетельствующего о состоянии экономики той или иной страны, сообщает «Коммерсант».

Как отмечается в исследовании, в прошлом месяце «Индекс хачапури» не просто продолжил тенденцию к росту, начавшуюся в мае 2019 года, а «сделал большой скачок». Так, в сравнении с сентябрем стоимость выпечки хачапури увеличилась на 6,6%, а в годовом исчислении — на 8,6%. Рекордное подорожание в ISET объясняют повышением цен на все ингредиенты хачапури. В том числе на сыр, муку, сливочное масло, яйца и молоко.

Еще одна причина увеличения стоимости приготовления одного стандартного хачапури — обесценивание грузинской национальной валюты лари.

Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится. В регионах страны есть разные технологии приготовления хачапури с различными ингредиентами, однако грузинские исследователи взяли за основу классический «имеретинский хачапури» — без мяса, но с сыром и маслом.

Эксперты Международной школы Экономики говорят, что их западные коллеги считают «Индекс хачапури» вполне креативной идеей для оценки общих тенденций в грузинской экономике.