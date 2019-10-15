В России и мире

Автобус с россиянами перевернулся во Франции

Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.

По его данным, автобус, в котором находились 32 пассажира, перевернулся на скользкой автотрассе и свалился в кювет в департаменте Сомма.

Как сообщает портал, среди пострадавших есть россияне, однако, сколько их и насколько серьезные травмы они получили, в настоящее время неизвестно.

С тяжелыми травмами госпитализированы четыре человека; есть ли среди этих четверых россияне, не сообщается.

Кроме граждан России в автобусе были пассажиры из Франции, Испании и Ирландии.

Из-за катастрофы закрыт участок автотрассы, передает «Интерфакс».