Автобус с россиянами перевернулся во Франции

Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.
По его данным, автобус, в котором находились 32 пассажира, перевернулся на скользкой автотрассе и свалился в кювет в департаменте Сомма.
Как сообщает портал, среди пострадавших есть россияне, однако, сколько их и насколько серьезные травмы они получили, в настоящее время неизвестно.
С тяжелыми травмами госпитализированы четыре человека; есть ли среди этих четверых россияне, не сообщается.
Кроме граждан России в автобусе были пассажиры из Франции, Испании и Ирландии.
Из-за катастрофы закрыт участок автотрассы, передает «Интерфакс».