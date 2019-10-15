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Сегодня в России отмечают День народного единства

Сегодня - 4 ноября - в России отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным. Как пишет ТАСС, 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Источник: pskov.ru

Считается, что история у праздника начинается несколько веков назад. С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя - представителя династии Романовых Михаила Федоровича.

После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия трон занял боярин Борис Годунов. Однако для знати его права на высшую власть являлись нелегитимными. Этим воспользовались самозванцы, выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В стране начался политический кризис, получивший название Смутного времени.

В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию. Значительная часть страны оказалась под контролем польско-литовских отрядов. Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), который присягнул на верность польскому королевичу, сыну Сигизмунда. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками.

В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.

Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл большую роль в создании народного ополчения, обратившись с призывом к горожанам дать отпор врагу. Собралось огромное по тем временам войско - более 10 тыс. служилых поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин стал его помощником и казначеем.

В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса - первый в истории России памятник не царю или полководцу, а народным героям. В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов.

В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года».

По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. С ней войско вошло в Москву. Сегодня на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в 1637 году в память о героях, освободивших столицу.

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты - День Октябрьской революции 1917 года.

Так, ТАСС заключает, что одним из объяснений того, почему было выбрано такое название, может служить пояснительная записка к проекту закона о введении нового праздника: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».