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Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Как пишет портал «Известия», этот праздник отмечают 4 ноября.

Источник: РИА «Новости», Евгений Биятов

Как сообщает ресурс «Газета.ru», в 1579 году после пожара в Казани девятилетней Матроне приснилась Дева Мария, которая показала девочке, где находится икона.

Согласно легенде, образ Богоматери нашли под одним из сгоревших домов, сама икона осталась целой.

Позже на месте обнаружения реликвии воздвигли Богородицкий девичий монастырь.

Христиане также верят, что икона с образом Девы Марии много раз спасала Россию во время бедствий и войн.

Так, 4 ноября 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и князя Димитрия Пожарского выпроводили польских захватчиков из Китай-города, неся перед собой Казанскую икону.

В 1709 году, перед Полтавской битвой, император Петр I молился перед образом о даровании победы.

В честь Дня Казанской иконы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в Успенском соборе московского Кремля.