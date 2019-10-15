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Президент РФ Владимир Путин одобрил штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Наталия Федосенко/ТАСС

Как пишет РИА «Новости», штраф для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей. При этом возможна конфискация произведенной продукции.

Дела о таких правонарушениях будут рассматриваться судьями, Роспотребнадзором и органами, осуществляющими госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством РФ.

Одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, отмечают эксперты. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья, пояснял ранее кабмин.