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Путин уволил более 10 генералов СКР, МВД и МЧС

04.11.2019 21:48|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении более 10 генералов: Следственного комитета, МЧС и МВД.  Как пишет портал «Известия», в числе прочих с должности уволен и обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр Мельников.

Источник: Алексей Никольский/ТАСС

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник, 4 ноября, на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«Освободить от должности… генерал-майора Мельникова Александра Владимировича, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации», - сказано в документе.

Всего указом главы государства от должностей освобождены 6 генералов МЧС, 4 - МВД и 1 - СК.

Указом главы государства от должности освобожден генерал-лейтенант юстиции, руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслан Ибиев.

Этим же указом Путина уволен генерал-майор МЧС Сергей Власов, генерал-майор внутренней службы этого ведомства Владимир Дежкин, генерал-майор Александр Еремеев, генерал-майор Михаил Лихачев, генерал-майор Максим Максименко и генерал-майор Сергей Журавлев.

Также должности уволены генерал-майор, начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, генерал-майор полиции Александр Мельников, главный инспектор МВД генерал-майор Ефрем Романов, глава МВД по Карачаево-Черкессии генерал-майор полиции Игорь Трифонов.

В июне стало известно, что Путин своевременно рассмотрит ходатайство главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Позднее стало известно, что глава МВД попросил президента освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.

Теги: #Путин #МЧС #следственный комитет РФ #МВД #президент #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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