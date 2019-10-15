В России и мире

Еще 4 европейские страны продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза, о продлении антироссийских санкций еще на полгода. Как пишет портал «Российская газета», со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, такое решение приняли 4 ноября.

Источник: pixabay.com

Эти страны «обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», сказано в заявлении.

Напомним 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР. ЕС, начиная с 2014 года, ввел в отношении России несколько ограничительных пакетов, в их число входят экономические санкции против РФ в целом, ограничения по Крыму, а также индивидуальные санкции.