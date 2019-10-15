В России и мире

Российские инженеры узнали о возможности слежки через бытовую технику

Ядра процессоров ARM, которые есть абсолютно в любом телефоне, а также в планшетах, умных телевизорах, устройствах интернета вещей и бытовой технике, можно использовать для слежки.

Об этом «Известиям» рассказали специалисты компании «Аладдин Р.Д.», ведущего российского разработчика продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных.

Они провели ряд экспериментов, которые предполагают загрузку в секретную зону процессора шпионского ПО и доказали, что таким образом можно получить доступ ко всем функциям используемого телефона.

В результате инженеры получили успешно переданные: пароль, номера и сообщения, а также введенные номера кредитных карт и пароли для доступа в личные платежные кабинеты.

Это исследование позволяет сделать вывод о невозможности обеспечения информационной безопасности без налаживания отечественного производства подобных устройств.

Британская корпорация ARM (Advanced RISC Machines) сегодня является абсолютным лидером на рынке микропроцессорных ядер. В 2018 году она лицензировала 22 млрд процессорных ядер, которые покупают практически все производители техники.