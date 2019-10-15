В России и мире

Штрафы за вмешательство в выборы предлагают поднять в сто раз

Иностранным СМИ, которые нарушили российское избирательное законодательство, грозят солидные штрафы. Их предлагают поднять более чем в сто раз, сообщает «RG».

Ранее думская комиссия по расследованию случаев вмешательства в дела России собрала доказательство о том, что медиахолдинг Deutsche Welle нарушил законы о выборах, призывая прийти на несогласованный митинг в Москве в ходе летней избирательной кампании. Депутаты предложили присвоить компании статус иностранного агента и лишить аккредитации в России. Депутаты также проверяют на предмет попыток вмешательства в выборы ряд других СМИ. А от интернет-гигантов Google и Facebook в Думе пробуют добиться объяснений на тему предоставления площадок для незаконной агитации в ходе выборной кампании этого года.

Кроме того, народные избранники предупредили о подготовке поправок о росте штрафов за нарушения российского избирательного законодательства.

О том, что законопроект на эту тему готов, сообщил первый зампред фракции «Единая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он внес свои предложения для обсуждения на экспертном совете фракции. Если тот даст положительное заключение, законопроект будет направлен на отзыв в правительство и затем внесен в Госдуму.

В документе предлагается поднять штраф для иностранных СМИ и других компаний за нарушения избирательного законодательства, в том числе и в части агитации, более чем в сто раз. А именно - с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей или 4 процентов от годового дохода правонарушителя.

Самые большие штрафы, согласно законопроекту, грозят юрлицам. Граждан же смогут оштрафовать на сумму до 170 тысяч рублей.

Автор при этом ориентируется на зарубежный опыт - в ряде стран наказание куда серьезнее, чем в России. Так, в Италии за такие нарушения могут посадить в тюрьму до года, а во Франции - оштрафовать на большую сумму (для компаний штраф доходит до 375 тысяч евро).

В России же размеры санкций соответствующей административной статьи не менялись с 2001 года. 30 тысяч рублей - это явно недостаточный барьер, который может удержать СМИ или прочие организации от попыток вмешательства. А это представляет собой угрозу безопасности страны, подчеркивает автор.