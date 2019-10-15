В России и мире

Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard

Как минимум 20 европейских банков работают над созданием общеевропейской платежной системы, которая заменит ведущие американские системы, такие как Visa и Mastercard, сообщает «Российская газета».

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на собственные источники. Название разработки - PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).

Работать над PEPSI начали в 2017 году, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) озаботился независимостью платежей в странах Евросоюза.

Агентство уточняет, что ни одно финансовое учреждение еще не подтвердило, что состоит в рабочей группе по созданию такой платежной системы. Однако источники агентства настаивают на том, что в работе участвует большинство французских банков, а также немецкий Deutsche Bank.