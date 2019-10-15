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Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире

Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение. Текст воззвания ученых и их предложения опубликовал журнал BioScience, сообщает ТАСС.

«Политики уже 40 лет ведут переговоры, и все это время выбросы продолжали расти без каких-либо ограничений. Все наши попытки остановить глобальное потепление провалились. Растут температуры на суше, количество запасенного тепла в водах океана, его закисленность, частота экстремальных погодных явлений. Необходимо срочно предпринять хотя бы какие-то меры», - заявил Уильям Риппл, профессор Университета штата Орегон в Корваллисе и один из лидеров «Альянса ученых мира».

Большинство исследователей, которые изучают климат Земли, сегодня не сомневается в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать до конца века на отметке в полтора градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в Мировом океане и сотни компьютерных моделей климата планеты.

В декабре 2015 года для предотвращения подобного сценария все страны подписали первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках все государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в ближайшие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последующие годы. Эти меры, как надеются дипломаты, помогут удержать рост среднегодовых температур на отметке в полтора-два градуса Цельсия.

Критически настроенные эксперты часто отмечают, что эти соглашения невозможно исполнить в принципе, так как они предусматривают большие послабления для развивающихся стран. Кроме того, Соединенные Штаты во вторник официально уведомили ООН, что собираются выйти из соглашения. По мнению скептиков, остальным участникам соглашения не удастся сдержать общемировой рост выбросов и удержать их даже в тех рамках, которые были заложены в изначально слабых добровольных обязательствах. В результате этого температуры на Земле перешагнут через отметку в два градуса, и климат планеты необратимо изменится.

Риппл и его единомышленники из «Альянса ученых мира», в том числе полдюжины российских климатологов, проанализировали текущую ситуацию и пришли к выводу, что полная реализация Парижских соглашений и других глобальных мер по борьбе с изменением климата будет невозможной без введения климатического чрезвычайного положения.

Его инициация, по словам авторов этой идеи, обусловлена шестью большими проблемами, которые прямо или косвенно связаны с глобальным потеплением. В их число вошли как многие традиционные факторы - например, рост уровня выбросов парниковых газов, сокращение площади лесов или недостаточно быстрое внедрение и разработка возобновляемых источников энергии, так и относительно новые и малознакомые политикам тенденции.

В частности, авторы письма предлагают сосредоточить усилия на борьбе с короткоживущими парниковыми газами, а не только с выбросами углекислоты. Вдобавок они предлагают найти подходы, которые бы помогли ограничить или остановить рост численности населения планеты, а также понять, как лучше перерабатывать пищевые отходы и уменьшить объем выбросов парниковых газов, связанных с производством мяса.

Реализация всех этих мер, как считают исследователи, будет невозможной в том случае, если переговоры по климату будут проводиться в том же формате, в котором они велись последние 40 лет. Это связано с тем, что их воплощение в жизнь потребует от человечества полностью и очень быстро изменить свой стиль жизни, в том числе отказаться от того, каким образом сейчас достигается экономический рост и повышение уровня благосостояния.

Авторы письма сообщили, что уже подготовили пакеты рекомендаций и мер, если политики и страны-участницы ООН прислушаются к их мнению и к призывам гражданских активистов, которые участились в последние годы, и объявят климатическое чрезвычайное положение.