В России и мире

Пенсионер заблудился в торговом центре и умер от жажды

В австралийском Сиднее 71-летний Бернард Гор заблудился в торговом центре, а затем в ожидании родственников погиб от жажды, пишут «Известия».

Инцидент произошел в начале 2017 года. Мужчина и его жена гостили у дочери в Сиднее. В ожидании родных Гор прогуливался по торговому центру, когда на четвертом этаже его заинтересовал пожарный выход. Пенсионер прошел через него, но назад выйти не смог и оказался заблокирован на пожарной лестнице.

Единственный выход располагался на первом этаже, необходимо было спуститься на четыре этажа и пройти коридор, однако из-за легкой формы старческой деменции мужчина не смог отыскать путь и погиб от обезвоживания в течение трех дней.

Тело пенсионера обнаружили там же на лестнице спустя три недели. Полиция обыскивала торговый центр спустя три дня после пропажи Гора, однако не осмотрели служебные помещения и не изучили записи с камер видеонаблюдения, хотя одна из них записала то, как погибший открывает противопожарную дверь.

На днях коронерский суд рассмотрел обстоятельства гибели пожилого мужчины. Ожидается, что офицеры полиции, которые осматривали торговый центр, дадут показания.