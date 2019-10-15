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Немецкие врачи назвали пять признаков рака

Легкие недомогания, на которые многие не обращают внимания, могут привести к злокачественной опухоли, если их не лечить. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на новое исследование немецких ученых.

В первую очередь необходимо обращать внимание на кашель, который появляется без причины. Многие люди склонны считать кашель побочным эффектом аллергической реакции или простуды, но это может свидетельствовать о развитии рака легких.

Онкологи отметили, что в любом случае при беспричинном кашле нужно обращаться к врачу. Еще одним неожиданным симптомом развития раковой опухоли учёные называют изжогу. Постоянная изжога может свидетельствовать о раке пищевода или горла. Если у вас постоянно чешется все тело, но при этом кожных заболеваний никогда не было, этот симптом может быть признаком меланомы. Если вы постоянно ощущаете жжение на коже, обязательно посетите кабинет дерматолога.

Также еще один опасный симптом — кровь в фекалиях. Она может указывать на онкологию. «Она может быть безвредной и указывать на такие заболевания, как геморрой или незначительные разрывы слизистой оболочки. Однако если вам больше 50 лет, с таким симптомом лучше показаться специалистам», — заявили ученые.