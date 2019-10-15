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Россияне стали больше тратиться на спортивное питание

07.11.2019 13:55|ПсковКомментариев: 0

Россияне стали больше тратиться на спортивное питание. Средний чек по сравнению с прошлогодним вырос на 6% и составил 1,6 тысячи рублей. Продажи товаров же увеличились только на 1,8%. Об этом пишет News.ru.

Большой популярностью стали пользоваться батончики, их продажи возросли на 7%, несмотря на подорожание продукта на 4%. Средняя цена батончика составляет около 107 рублей.

Витамины и биодобавки стали покупать на 2% чаще, спортивные напитки — на 3%. Пик продаж в точках реализации спортивного питания приходится на конец зимы — начало весны. В летний период покупатели реже проявляют интерес к таким продуктам, что объясняется сезонностью.

Летом Роспотребнадзор заявил, что собирается ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду. Письмо с инициативой направили в Минпромторг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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