Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Открытие нового штамма ВИЧ усложнит создание вакцины, но не означает появления новых путей его передачи, сообщил РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Об этом пишет РИА «Новости».
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Ранее телеканал CNN сообщил, что группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.
Как пояснил Покровский, существуют два типа ВИЧ, по поводу существования третьего идут споры. Основной вирус, вызвавший эпидемию, это ВИЧ-1 (первого типа), преимущественно из группы, которую объединяют буквой M, внутри которой существуют различные субтипы. Он отметил, что эти субтипы не очень сильно отличаются и представляют интерес в основном с точки зрения эпидемиологии.
«В будущем это будет иметь большое значение при разработке вакцин. Надо, чтобы вакцина действовала против всех этих субтипов. И еще также при диагностике, потому что в частности тесты, которые лет 10 назад производила эта компания, Abbott Laboratories, они не выявляли больных, инфицированных субтипом A... поэтому им пришлось переделывать свою тест-систему», - уточнил Покровский.
По словам академика, для людей не имеет принципиального значения, каким субтипом вируса они инфицированы. Различия существуют между первым и вторым типами ВИЧ: второй менее распространен, считается, что при заражении им СПИД прогрессирует медленнее.
«Это не приведет к изменению лечения точно. Единственное что - будет еще сложнее вакцину создавать. То есть уже не 30 разных надо будет учитывать субтипов, а 31. Это вот для вакцины и для диагностики определенное значение имеет. А бояться, что вирус как-то будет по-другому распространяться, не половым путем, а по воздуху - нет, это, конечно, ерунда», - добавил Покровский.