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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей. Об этом пишет РИА «Новости», со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: pixabay.com

По информации собеседника агентства, мужчина поймал автомобиль Hyundai у здания «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. В конце пути таксист озвучил цену: 41 тысяча рублей.

Отмечается, что конечная точка маршрута находилась в пределах города.

Пресс-служба московской полиции подтвердила факт инцидента и сумму ущерба, но не уточнила гражданство потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.