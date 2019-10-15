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Петербургским хирургам, опубликовавшим фото извлеченного из тела мужчины фаллоса, грозит наказание

Петербургским хирургам, которые спасли мужчину, вытащив из его тела гигантский фаллос, грозит наказание. Несмотря на то, что медики буквально спасли жизнь горе-любовнику, общественность обернулась против них. Как пишет «Московский Комсомолец», всему виной весьма спорные фото из операционной, которые нарушают врачебную этику по мнению некоторых юристов.

Как сообщает портал «Доктор Питер», в одну из больниц города был доставлен мужчина, который буквально кричал от боли. Всего за час врачи осмотрели больного, приняли решение и отправили на операционный стол. Проведя полосную операцию, хирурги извлекли из тела страдальца товар из секс-шопа в виде огромного полового члена. «Игрушка» сдавила сосуды так, что наступила временная ишемия кишечника, была травмирована кишка. Если бы мужчину не прооперировали по экстренным показаниям, он мог бы умереть от болевого шока. Медики наложили колостому, сейчас пациент уже в состоянии, которое оценивается «ближе к удовлетворительному», но лечение еще не закончено.

Как рассказал «МК» хирург Андрей Литвиненко, петербургские коллеги совершили настоящее чудо. Тактика действий была выбрана правильно, притом что счет шел на минуты. Такой большой инородный предмет мог привести к тому, что развился бы некроз кишечника. Тогда бы пришлось удалять эту некротизированную кишку и человек мог остаться инвалидом. А если бы врачи промедлили, то инфекция от того, что кишечник сдавлен, могла бы попасть в кровь. Развился бы перитонит, сепсис и человека бы ждал летальный исход.

«Если бы медики начали извлекать инородный предмет столь внушительных размеров естественным путем, они могли бы нанести дополнительные травмы, - говорит Литвиненко. - Если бы речь была о более узком предмете, тогда еще можно было бы его как-то подцепить, вытащить. Если обратиться к анатомической картине, то у нас как устроено: после анального отверстия идет расширение прямой кишки и создается, как бы депо для каловых масс, где происходит накопление. Предмет, по всей видимости, там застрял и даже прошел гораздо выше. При извлечении естественным образом, получились бы новые разрывы. Так что врачи сделали все максимально профессионально. Сейчас пациента ждет реабилитация, по срокам - до трех месяцев, это правильная диета и изменение образа жизни. Врачи спасли его, но работа над здоровьем только началась».

Этот инцидент, несмотря на свою неординарность в виде молниеносной реакции врачей и размеров резинового достоинства, мог бы превратиться в байку, которую рассказывают на лекциях ординаторам. Но после того, как фото инородного тела в операционной облетели интернет, обыватели стали обвинять последователей Гиппократа в нарушении медицинской этики. Больного на снимках видно не было, зато крупным планом были показаны искусственный фаллос жутких размеров и лица хирургов. По некоторым данным, докторов могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

«Медицинская этика и деонтология очень мало закреплены законодательно, в основном все на уровне правил, утвержденных медицинским сообществом, - поясняет ситуацию руководитель РОО «Центр по Защите Прав Граждан в Сфере Здравоохранения «Право на Здоровье» Николай Чернышук. - Но в любом случае, эти вопросы в медицинской деятельности предусматривают гуманное и уважительное отношение к пациентам. Очень часто в практике врачей делаются фотографии и видеозаписи, в качестве наглядных учебных пособий для студентов. Но публикация подобных фотографий в СМИ должна согласовываться с редакционной политикой. Размещение же снимков подобного содержания в открытых источниках от имени врачей считается недопустимым. Если пациент и этическая комиссия посчитают указанные снимки не приемлемыми, врачей может ждать дисциплинарная ответственность в соответствии с трудовым кодексом. Если проступок первичный, то, скорее всего, медики получат выговор».