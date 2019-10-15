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Российская телеведущая Анфиса Чехова оголилась и похвасталась фото

Российская телеведущая, певица и актриса, 41-летняя Анфиса Чехова, которая сейчас отдыхает в Аджане в ОАЭ, опубликовала фотографию, на которой предстала в одной кружевном нижнем белье.

Источник: страница Анфисы Чеховой, Instagram

Как пишет Московский Комсомолец, на снимке Чехова выглядит очень счастливой. В подписи к фотографии она написала, что согласно с француженками в том, что на женщине могут быть надеты хоть растянутые треники, лишь бы под ними было красивое нижнее белье.

«И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?», - рассуждает дальше Чехова.

Следом она пишет о том, что ни разу не встречала мужчин, которые бы особо интересовались нижним бельем женщины. «Как правило, оно оказывается на полу раньше, чем мужчина успевает его рассмотреть!», - сокрушается телеведущая.

Из этого она делает вывод, что женщины носят эту красоту больше для себя, «для ощущения себя роскошной и сексуальной».

В ответ пользователи начали задавать вопросы, как муж позволяет Чеховой размещать подобные фотографии. Кто-то решил, что Чехова снимается полуобнаженной, чтобы доказать своему бывшему мужу, что он зря ее бросил. А один читатель написал, что влюбился, только не знает, кто изображен на снимке и сколько женщине лет.