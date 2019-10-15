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Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами

Теперь налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду исключены из факторов, которые учитываются при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Как пишет Московский Комсомолец, такое постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Сам документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: pixabay.com

Также амортизация основных средств будет определяться с учетом максимальных сроков полезного использования тех или иных средств и активов. В ФАС подчеркнули, что данные меры позволят снизить тарифы. Отныне предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы. Замглавы ФАС Виталий Королев добавил, что данное постановление позволит повысить качество тарифного регулирования.