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Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали прямо из театра

08.11.2019 22:17|ПсковКомментариев: 0

Народного артиста РФ, 56-летнего Игоря Верника госпитализировали прямо с репетиции спектакля в МХТ им. Чехова. Как пишет Московский Комсомолец, со ссылкой на телеграм-канал Life, актер почувствовал резкие боли, а также онемение ноги и попросил вызвать ему врачей.

Источник: Наталия Губернаторова

Коллеги позвонили в «скорую» и приехавшие по вызову медики после осмотра Верника забрали его в больницу.

Как сообщает телеканал «5-tv», приехавшая бригада врачей около часа оказывала актеру помощь. Им он жаловался на острые боли в области поясницы.

Позже телеграм-канал «360Tv» сообщил, что Верника отпустили из больницы домой. Его брат Вадим Верник рассказал, что Игоря было обострение остеохондроза. В Боткинской больнице ему сделали обследование, обезболивающий укол и после этого актер уехал.

Теги: #театр #шоу #телевидение #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
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