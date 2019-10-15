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Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Максимальный размер пособия по безработице в 2020 году составит 8 тыс. рублей, минимальный - 1,5 тыс. рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Источник: finance.rambler.ru

Уточняется, что также был назначен размер пособия для граждан предпенсионного возраста. Его величина составила — 11,2 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия», согласно постановлению Минтруда, на пособия по безработице в 2020-2022 годах планируется выделить по 54,3 млрд рублей. Напомним, в 2019 году министерство увеличило пособие впервые с 2009 года. Размеры минимального и максимального пособия поднялись с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей.

Добавим, что в госпрограмме Минтруда указано, что к 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9% (по состоянию на сентябрь 2019 года данный показатель составлял 0,89%).