Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Да будет свет!
Григорий Лепс в Ледовом дворце
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Кто такие шабашники?
Все на бал
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где переобуть машину?
Идеальное авто в Автотим
Где отпраздновать корпоратив?
Аварий не будет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Регион на таблетках
Реально работающий механизм
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 09.11.2019 10:231 Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов 09.11.2019 09:040 Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год 08.11.2019 22:170 Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали прямо из театра 08.11.2019 21:374 Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами 08.11.2019 20:153 Российская телеведущая Анфиса Чехова оголилась и похвасталась фото
 
 
 
Самое популярное 06.11.2019 11:591 Погибших в ДТП под Псковом родителей трех сестер похоронят 7 ноября 06.11.2019 11:432 Псковичи получат в ноябре квитанции нового вида за ЖКУ 06.11.2019 16:594 На дне Чудского озера зафиксирована аномалия 06.11.2019 08:3310 Из-за похолодания в пути существенно задержались три «псковских» поезда 06.11.2019 20:556 Известного псковского предпринимателя Юрия Гукова приговорили к 11 годам колонии за крупное мошенничество
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов

09.11.2019 10:23|ПсковКомментариев: 1

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube, сообщает РИА «Новости».

Отношение жителей СССР к труду он описал фразой: «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила».

Кроме того, по мнению Чубайса, вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации власти СССР.

«Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: «Как дела?» - «Да ничего, работаю, 140 рублей получаю». - «Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо». Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот», - рассуждает Чубайс.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», - заявил глава «Роснано».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 170 человек
09.11.2019, 11:090 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды 09.11.2019, 10:450 Псковские баянисты победили в престижном музыкальном конкурсе 09.11.2019, 10:231 Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов 09.11.2019, 09:573 Что говорит статистика о псковской молодежи?
09.11.2019, 09:290 Псков занял 27-е место в дорожном рейтинге ОНФ 09.11.2019, 09:040 Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год 08.11.2019, 23:380 Рейтинг политической активности. 1-8 ноября 08.11.2019, 23:370 В Псковской области выявлено несколько нетрезвых водителей
08.11.2019, 23:236 «Акценты» Донецкого: Пешеходный Псков, возвращение «трезвевателя» и оскорбленный атаман Иванов 08.11.2019, 23:171 Уровень запыленности Пскова вырос больше чем на 50% 08.11.2019, 22:570 Псковичей зовут на фестиваль шерстяной и меховой одежды ручной работы 08.11.2019, 22:371 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО
08.11.2019, 22:170 Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали прямо из театра 08.11.2019, 21:570 Псковские участники Российско-латвийского семинара обсудили использование зеленых территорий 08.11.2019, 21:374 Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами 08.11.2019, 21:173 В Пскове земляные работы у часовни под Ольгинским мостом приостановили из-за нарушений. ФОТО
08.11.2019, 20:550 Великолукских полицейских чествовали в День сотрудника ОВД РФ 08.11.2019, 20:350 Михаил Ведерников проверил ремонт псковского «Купола»: К памятной дате монумент будет приведен в порядок. ФОТО 08.11.2019, 20:153 Российская телеведущая Анфиса Чехова оголилась и похвасталась фото 08.11.2019, 19:550 Псковичи посетили фотовыставку, посвященную достопримечательностям Полистовского заповедника
08.11.2019, 19:330 Более 30 великолукских активистов убрали мусор у Екатерининской часовни на Пушкина 08.11.2019, 19:130 Псковское управление Федерального казначейства выявило нарушений на 5,94 млрд рублей 08.11.2019, 18:533 Госфинансирование науки в США превысило российское в 33 раза 08.11.2019, 18:332 Синоптики ожидают дожди и преимущественно плюсовую температуру в Псковской области
08.11.2019, 18:130 В Псковской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019» 08.11.2019, 18:080 Автостанция в поселке Старый Изборск будет сохранена 08.11.2019, 18:060 Лучших юных программистов определили в финале региональных соревнований 08.11.2019, 17:572 Псковское МЧС предоставило оборудование для противоаварийных работ на кровле Гремячей башни. ФОТО
08.11.2019, 17:510 Стипендиаты губернатора Псковской области выступят на концерте «Юные дарования Псковщины» 08.11.2019, 17:412 Я не вижу проблем с содержанием собаки в квартире - владелец питомника «Стражи Пскова» 08.11.2019, 17:400 ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков 08.11.2019, 17:390 Псковская трудовая инспекция выявила нарушения у нефтегазовой компании
08.11.2019, 17:380 Хор Троицкого собора выступил в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов 08.11.2019, 17:370 Тренинг-семинар для НКО «Про смыслы» проходит в Пскове 08.11.2019, 17:360 Ксении Велицян планируют продлить срок исполнения обязанностей директора «Псковского бизнес-инкубатора» 08.11.2019, 17:340 В Пскове и Великих Луках обнаружены три пятитысячные и одна тысячерублевая купюры с признаками подделки
08.11.2019, 17:330 Как подарить себе «Зеленые дни» скидок и сюрпризов: инструкция от Сбербанка 08.11.2019, 17:260 В городской администрации обеспокоены значительным количеством аварий на сетях электроснабжения после сильного ветра 08.11.2019, 17:260 Представитель фонда «История Отечества»: Отделение Российского исторического общества в Псковской области открывает новые возможности 08.11.2019, 17:220 Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло в УМВД
08.11.2019, 17:082 Пошла домой дышать фекалиями - погорелец и мать троих детей о выданной в Новоржевском районе квартире 08.11.2019, 16:571 Михаил Ведерников о псковском отделении Российского исторического общества: Такой командой можно добиться впечатляющих результатов 08.11.2019, 16:540 Гражданину Беларуси не удалось скрыться в Псковской области от уголовного наказания 08.11.2019, 16:520 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
08.11.2019, 16:473 КАМАЗы обрушили асфальт на Рижском - псковичи обсуждают в соцсети. ФОТО 08.11.2019, 16:430 Состоялась защита проектов первой тематической смены «Кампус молодежных инноваций» 08.11.2019, 16:350 «Экопром» открыл клиентский Центр в Великих Луках 08.11.2019, 16:100 Фрик вам! Или псковская коллекция «неуловимых Джо»
08.11.2019, 16:011 «Единая Россия» запустила в Псковской области сервис «Нацпроекты глазами людей» 08.11.2019, 15:561 Умер модельер Патрик-Луи Виттон 08.11.2019, 15:396 Интерактив: Ремонт ул. Я. Фабрициуса «закончили» досрочно 08.11.2019, 15:219 На кровле Гремячей башни начались восстановительные работы. ФОТО
08.11.2019, 15:111 Сотрудниками полиции выявлен факт незаконной охоты на территории Порховского района 08.11.2019, 15:030 «Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Ленинградской области. ФОТО 08.11.2019, 14:570 Предвкушая жару в клубе TIR: участники «Доброго рока» из Череповца пригласили псковичей на сегодняшний концерт 08.11.2019, 14:460 К конкурсанткам «Мини Мисс 2019» присоединились гимнастка, модель и тхэквондистка
08.11.2019, 14:402 Площадок для выгула собак в Пскове нет - эксперт 08.11.2019, 14:300 На пожаре на Алтаева в Пскове эвакуировали 5 взрослых и ребенка 08.11.2019, 14:280 «Эхо города» с Артемом Татаренко и Любовью Кузнецовой. ВИДЕО 08.11.2019, 14:260 В Пскове водителя «Форда» будут судить за попытку подкупить сотрудника ГИБДД
08.11.2019, 14:244 Фотофакт: Рядом с уникальной часовней под Ольгинским мостом вновь работает тяжелая строительная техника 08.11.2019, 14:232 Псков перенасыщен собаками - эксперт 08.11.2019, 14:141 Николай Рассадин о псковской медицине, увеличении времени продажи алкоголя и ОЭЗ «Моглино» 08.11.2019, 13:570 В продажу поступили билеты на финал конкурса «Мисс Псков 2019»
08.11.2019, 13:2613 Псковичи просят депутатов поддержать кандидатуру Елены Полонской на пост главы города 08.11.2019, 13:154 Гремячая ждет реальных действий - Наталья Савицкая о ситуации с псковской башней 08.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 08.11.2019, 12:524 Интерактив: Как выжить одинокой женщине-инвалиду с ребенком, если засорилась канализация?
08.11.2019, 12:400 Псковичей приглашают на «Поролон-шоу» 08.11.2019, 12:340 104 фальшивых банкноты выявил Банк России в Псковской области за 9 месяцев 08.11.2019, 12:240 Псковский Россельхознадзор выявил нарушения при перемещении 55 тонн продукции животного происхождения из Франции и Италии в Казахстан 08.11.2019, 12:164 В Пскове подписано постановление о проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году
08.11.2019, 12:020 Порядка 200 школьников приняли участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019» 08.11.2019, 11:490 Интерактив: Получится ли в Псковской области создать молодежную сборную по хоккею? 08.11.2019, 11:470 В СКР в Пскове пройдет прием граждан 08.11.2019, 11:460 Елена Полонская отметила улучшение качества работы регионального оператора ТКО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.