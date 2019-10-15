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Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube, сообщает РИА «Новости».

Отношение жителей СССР к труду он описал фразой: «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила».

Кроме того, по мнению Чубайса, вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации власти СССР.

«Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: «Как дела?» - «Да ничего, работаю, 140 рублей получаю». - «Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо». Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот», - рассуждает Чубайс.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», - заявил глава «Роснано».