Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube, сообщает РИА «Новости».
Отношение жителей СССР к труду он описал фразой: «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила».
Кроме того, по мнению Чубайса, вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации власти СССР.
«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», - заявил глава «Роснано».