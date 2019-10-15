В России и мире

Дональд Трамп хочет приехать в Россию на празднование 75-летия Победы

Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.



Источник: rrnews.ru

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом (визите в Москву) подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания Великой Отечественной войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение», - сказал далее Трамп.

При этом он вновь констатировал, что 9 мая выпадает на разгар избирательной кампании в США. Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп будет вновь баллотироваться на них в президенты США от Республиканской партии. «Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу», - подчеркнул глава администрации США.

Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их двусторонней встречи, которая состоялась в июне в японской Осаке на полях саммита Группы двадцати (G20). Американский президент в свою очередь заверял прежде, что очень серьезно обдумает это приглашение.