В России и мире

Российский чиновник предложил расстреливать недовольных граждан

Недовольных коммунальными условиями жителей Олонецкого городского поселения Карелии необходимо расстреливать, заявил глава районной администрации Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии совета, пишет Газета.ру. Кроме того, в ходе обсуждения проблемы захоронений он назвал жителей своего города «социальными паразитами».

Эту фразу чиновник произнес в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенным дренажем в городе и другими условиями жизни.

После окончания заседания несколько депутатов горсовета направили жалобу на поведение главы района губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, сам Сергей Прокопьев и ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

В конце августа разразился скандал с тогдашним руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич. В своей речи чиновница оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах.

В сентябре прошлого года на тот момент директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа заявила, что нынешнюю молодежь рожать не просили, поэтому государство ей ничего не должно.