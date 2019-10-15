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Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку

Искусственный интеллект уже способен сдать ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку. Более того, «робот» набирает достаточно баллов для поступления в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

«Мы проводим международное онлайн-соревнование - участникам нужно создать алгоритмы прохождения ЕГЭ по русскому языку, - рассказал он журналистам во время конференции AI Journey. - Если оценивать результаты прохождения искусственным интеллектом экзамена по пятибалльной шкале, то это твердая четверка».

Также первый зампред правления Сбербанка отметил, что «робот» набирает 63 балла из 100 возможных.

Можно сказать, что он набрал необходимое количество баллов для поступления в вуз, - заметил Александр Ведяхин.

Сам экзамен состоял из тестовых заданий, где нужно было вписать правильный ответ, и сочинения. При этом тесты для «робота» были составлены с повышенным уровнем сложности. То есть ему нужно было не просто сделать само задание - вставить буквы и расставить запятые, а правильно записать ответ. Также искусственный интеллект должен был выделить примеры согласно правилам и формулировкам заданий (а они, надо сказать, постоянно менялись с целью усилить сложность).

«Умная» машина уже сейчас неплохо научилась писать сочинения. Почти половина учителей, принимающих участие в оценке результатов соревнования, не заметила, что текст написан роботом.