В России и мире

Россияне стали пить меньше пива

Розничные продажи пива в России в июле-сентябре текущего года сократились на 9,8% до 171,1 млн декалитров, следует из данных Росалкогольрегулирования. Производство пива снизилось на 5,6% до 177 млн декалитров. Суммарно за девять месяцев 2019 года эти показатели сократились на 1 и 0,7% – до 486,4 млн и 522,6 млн дал соответственно.

Директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич предположила в комментарии «Ведомостям», что продажи сокращаются из-за высокой базы прошлого года, когда в России в июне-июле проходил чемпионат мира по футболу, а погода была более теплой. На погоду и эффект высокой базы из-за ЧМ по футболу ссылается и «Балтика» (входит в Carlsberg Group).

У «Балтики» была и другая причина снижения продаж: компания повышала цены в конце 2018-го и начале 2019 года, говорит представитель компании. Это часть долгосрочной стратегии: «Балтика» повышала цены, чтобы компенсировать рост себестоимости и поддержать необходимый уровень рентабельности. В итоге в III квартале выручка на литр продукции выросла на 3,6%, за девять месяцев – на 4,1%. В дальнейшем компания будет наращивать продажи, чтобы преодолеть негативную динамику.

В «Опоре России» заявили, что продажи пивных напитков в III квартале сократились на 17,8% до 19,4 млн декалитров, и связали это с тем, что государство успешно борется со слабоалкогольными коктейлями, которые продаются под видом пивных напитков.

При этом эксперты отмечают, что в то же время растет продажа разливного и безалкогольного пива, причем в некоторых регионах – двузначными темпами.