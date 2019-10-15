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В России и мире

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

09.11.2019 22:06|ПсковКомментариев: 0

Тарифы ЖКХ благодаря внесенным в законодательство изменениям удалось стабилизировать, в перспективе они будут не повышаться, а снижаться, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает Интерфакс.

«После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, (...) которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство», - сказал Игорь Артемьев.

Он отметил, что в некоторых случаях сегодня тарифы «повышать можно, но только с разрешения правительства и ФАС».

«Вакханалия 90-х и 2000-х годов - а только в прошлом году таких превышений было более 800 - прекращена», - заверил глава антимонопольного ведомства.

По его мнению, в ситуации с долгосрочными тарифами нет никакого смысла каждый год устанавливать новые тарифы.

«Установив один раз, по принципу «инфляция минус» - утверждено вами, утверждено правительством РФ, - мы тем самым будем не повышать, а снижать (тарифы - ИФ) в подавляющем большинстве - в 90% случаев эти тарифы будут снижаться», - заключил Игорь Артемьев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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