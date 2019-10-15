В России и мире

В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран

Если бы эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляли рейтинг по данным 2018 года, а не 2017-го, то Россия не вошла бы топ-10 самых пьющих стран, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня появились данные ОЭСР, в соответствии с которыми наша страна занимает седьмое место по потреблению алкоголя, показав самое большое снижение потребления с 2007 года. И это очень хорошо, поскольку высокое потребление алкоголя тесно ассоциировано с высокой смертностью в трудоспособном возрасте», — написал он в своем Telegram-канале.

ОЭСР приводит статистику за 2017 год, когда потребление алкоголя в России составляло 11,1 литра в год на человека, но в 2018-м этот показатель снизился до 9,3 литра, подчеркнул Салагай. При этом, по его словам, больше всего спиртных напитков потребляют жители Дальневосточного федерального округа, меньше — Северо-Кавказского.

Замглавы ведомства добавил, что оценки международных экспертов подтверждают корректность приводимых Минздравом данных и эффективность российской антиалкогольной политики.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения отметила, что с 2003 года употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента. Такой показатель стал возможным благодаря ужесточению контроля за алкогольной продукцией: власти поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.

Это привело к сокращению смертности в стране от алкогольных отравлений более чем на 70 процентов, а средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума.