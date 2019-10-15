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Сингапурский опыт используют при реформировании пенсионной системы в Казахстане

12.11.2019 19:00|ПсковКомментариев: 0

В Казахстане принято решение о реформе пенсионной системы. Усиливаются недовольства по поводу действующей системы пенсионных начислений, которая используется в республике. Существующий сегодня уклад не позволяет решить вопросы большинства граждан с покупкой недвижимости. С предложением провести реформу выступил центр стратегических инициатив. Ситуацию усугубляет факт, что более 70% местного населения с пенсионными накоплениями имеют на руках меньше миллиона тенге. Эта небольшая сумма, которой не хватает для погашения первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на приобретение объектов недвижимости.

Новости РК сообщают о том, что с инициативой выступили местные эксперты. Они предлагают реформу, чтобы в будущем казахстанцы смогли не только решать вопросы с жильем, но и откладывать средства на старость, решать другие не менее важные социальные вопросы. Полная реформа - единственно возможный выход из подобной ситуации. За основу предлагается сингапурская система.

Особенности пенсионной системы в Сингапуре

Суть подхода в Сингапуре заключается в формировании центрального накопительного фонда. Каждый месяц в него отчисляют средства и руководящий состав, и линейный персонал. Поступающие средства равномерно распределяются на 3 счета:

  • обычный;
  • специальный;
  • медицинский.

Отличие заключается в целевом использовании денежных средств. В первом случае деньги идет на приобретение недвижимости, на оплат услуг учреждений образования. Если собственник счета утратил возможность работать, то можно снять деньги досрочно.Эта мера предусмотрена, если члену семьи поставили тяжелый диагноз.

Специальный счет формирует пенсионный запас, который можно использовать после выхода на заслуженную пенсию. Медицинский счет создан для погашения счетов от учреждений здравоохранения.

Эксперты в Казахстане считают, что описанную систему можно адаптировать в условиях Казахстана. Она способна удовлетворить запросы разных категорий граждан. Проведение полной реформы легализует теневую экономику. Работодатели отметят снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. В руках линейного персонала появится инструмент, с помощью которого они смогут решать социальные вопросы.

20 ноября текущего года пройдет обсуждение этого предложения. В нем примут участие опытные эксперты, официальные представители МТ и социальной защиты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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