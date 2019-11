В России и мире

В Эстонии восстановят маяк петровской эпохи

Правительство Эстонии приняло решение выделить 2,1 млн евро на реставрацию одного из старейших маяков в Балтийском поре, расположенном на острове Кери (Keri).

Во вторник остров посетили премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Taavi Aas) и гендиректор департамента водных путей сообщения Рене Арикас (Rene Arikas), которые осмотрели маяк и обсудили пути его реставрации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента.

«Мы рады, что у нас есть возможность восстановить частицу морской истории Эстонии и обеспечить навигационную безопасность в Финском заливе», - отметил Арикас.

Впервые остров Кери (ранее Кокшер) площадью всего в 3 гектара был упомянут в 1623 году и принадлежал он тогда Швеции. Во время Северной войны остров был занят русскими войсками и Петр I в июле 1718 года повелел установить здесь сначала деревянный, а затем и каменный маяк.

С 1719 года и до сих пор маяк, отметивший в этом году свое 300-летие, выполняет свою мореходную функцию. Однако со временем он сильно обветшал и сейчас посещающим остров людям запрещено подниматься на него во избежание несчастных случаев. Они вынуждены любоваться им со стороны.

Маяк на Кери включен международной организацией морских указателей и маяков IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) в топ-100 маяков. Его высота 32,2 метра от поверхности моря и сигналы в темноте видны на расстоянии до 11 морских миль.